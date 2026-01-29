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Регион
Опубликовано 29 января, 16:05

В Госдуме сочли пройденным этапом идею не включать выходные в число дней отпуска

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что инициатива не включать выходные дни в отпуск является устаревшей. Свою реакцию на предложение депутатов от ЛДПР она озвучила в интервью «Ленте.ру».

«Поэтому, в принципе, ничего нового коллеги не предлагают, это уже всё пройденный этап», — заявила депутат. Она подчеркнула, что действующий порядок позволяет делить отпуск на части, главное — согласовать это с работодателем.

Ранее депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким анонсировали внесение в Госдуму законопроекта, предлагающего изменить порядок расчёта отпуска. Они считают, что выходные дни не должны включаться в срок ежегодного оплачиваемого отпуска. По мнению авторов инициативы, действующий Трудовой кодекс несправедлив: когда сотрудник берёт, к примеру, две недели отпуска, в этот период попадают суббота и воскресенье, на которые он и так имеет право отдыхать.

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Александра Мышляева
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