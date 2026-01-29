Милонов призвал Нурлана Сабурова перестать «вилять» и озвучить позицию по СВО

Комик Нурлан Сабуров должен публично обозначить своё отношение к специальной военной операции и перестать заниматься «вилянием». Такую точку зрения в беседе с «Постньюс» высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Если для него это важный вопрос, он мог бы дать развёрнутое интервью какому-нибудь российскому изданию и напрямую ответить на все вопросы. Тогда люди смогут сформировать отношение к его деятельности, основываясь на правде, а не на домыслах», — сказал парламентарий.

Милонов также уточнил, что одного лишь заявления в поддержку СВО будет недостаточно. Комику, как считает депутат, следует открыто выразить позицию не только по поводу спецоперации, но и в отношении других действий России. Депутат подчеркнул, что важно именно искреннее мнение, и в этом случае Сабурова не осудят, какими бы ни были его взгляды.

Тем временем Нурлана Сабурова стали постепенно отменять в регионах России. Причём, организаторы причины не раскрывают, ссылаясь на «непреодолимые обстоятельства», либо аргументируя решением организатора. Сперва отменили выступление юмориста, которое было запланировано на 8 февраля в Омске, позже поклонникам из Екатеринбурга сообщили о переносе мероприятия. Оно должно было состояться 3 февраля.