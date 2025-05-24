У нарушившего миграционное законодательство Сабурова нашли элитный особняк в Подмосковье

Комик Нурлан Сабуров, который нарушил миграционные правила России, владеет роскошным коттеджем и земельным участком в Подмосковье. По информации SHOT, стендапер проживает в закрытом элитном посёлке в доме стоимостью около 115 миллионов рублей.

Нурлан Сабуров владеет коттеджем в элитном посёлке Подмосковья. Видео © Telegram / SHOT

В феврале 2022 года 33-летний комик купил участок площадью 1285 квадратных метров в жилом комплексе «Новорижский» за примерно 12,2 миллиона рублей. На этом участке построен великолепный коттедж. Ведущий ЧБД живёт там с женой и тремя детьми, которых супруги предпочитают не показывать публике. У стендапера также есть два автомобиля: внедорожник Mercedes-Benz G-Class 2018 года с «кричащим» номером SBR стоимостью около 20 миллионов рублей и Cadillac Escalade 2021 года за примерно 11 миллионов рублей.