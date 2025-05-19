В Шереметьево задержан Нурлан Сабуров, ему грозит депортация
Нурлан Сабуров задержан в Шереметьево за нарушение миграционного законодательства
Нурлан Сабуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / garshone
Известного российского стендап-комика Нурлана Сабурова могут депортировать в Казахстан из-за проблем с миграционным законодательством. Он задержан в Шереметьево, пишет SHOT.
Артиста задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение правил пребывания в стране. Серьёзный запрет на въезд в Россию на длительный срок ему, скорее всего, не грозит, однако временное ограничение на 3–5 лет остаётся реальной перспективой.
Сейчас Сабуров находится в миграционном отделе в одном из подмосковных городов, ожидая прибытия своего адвоката.
Нурлан Сабуров — популярный российский стендап-комик, телеведущий и шоумен казахского происхождения. Родился 22 декабря 1991 года в городе Степногорск, Казахстан. Сабуров входит в число самых высокооплачиваемых комиков России: по данным Forbes, его гонорары за выступления превышают 10 тысяч долларов, а годовой доход в 2024 году составил более 50 миллионов рублей. Он владеет недвижимостью в Подмосковье и несколько лет пытается получить российское гражданство.
Тем временем российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал о странной особенности зрителей, эмигрировавших из России, которую он заметил во время своих гастролей за рубежом. Комик обратил внимание на то, что уехавшие из России люди иногда демонстрируют устаревшие представления о моде. В качестве примера он рассказал, что в Анталии видел женщину в перчатках без пальцев, щедро украшенных стразами, отметив, что подобный аксессуар был популярен в начале 2000-х.