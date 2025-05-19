В Шереметьево задержан Нурлан Сабуров, ему грозит депортация

Известного российского стендап-комика Нурлана Сабурова могут депортировать в Казахстан из-за проблем с миграционным законодательством. Он задержан в Шереметьево, пишет SHOT.

Артиста задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение правил пребывания в стране. Серьёзный запрет на въезд в Россию на длительный срок ему, скорее всего, не грозит, однако временное ограничение на 3–5 лет остаётся реальной перспективой.

Сейчас Сабуров находится в миграционном отделе в одном из подмосковных городов, ожидая прибытия своего адвоката.

Нурлан Сабуров — популярный российский стендап-комик, телеведущий и шоумен казахского происхождения. Родился 22 декабря 1991 года в городе Степногорск, Казахстан. Сабуров входит в число самых высокооплачиваемых комиков России: по данным Forbes, его гонорары за выступления превышают 10 тысяч долларов, а годовой доход в 2024 году составил более 50 миллионов рублей. Он владеет недвижимостью в Подмосковье и несколько лет пытается получить российское гражданство.