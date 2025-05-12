«Часто бывает»: Известный комик шокировал рассказом о странной особенности эмигрантов из РФ
Комик Орлов: Эмигрировавшие из России зрители не идут в ногу со временем
Сергей Орлов. Обложка © VK / Сергей Орлов
Российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал о странной особенности зрителей, эмигрировавших из России, которую он заметил во время своих гастролей за рубежом. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Самый хороший подкаст», доступном в соцсети «ВКонтакте».
«Часто такое бывает: вот в каком году человек уехал, вот в том году он и [застрял]. Иногда это даже в одежде отражается», — поделился юморист.
Комик обратил внимание на то, что уехавшие из России люди иногда демонстрируют устаревшие представления о моде. В качестве примера он рассказал, что в Анталии видел женщину в перчатках без пальцев, щедро украшенных стразами, отметив, что подобный аксессуар был популярен в начале 2000-х.
А ранее сообщалось, что YouTube четыре раза блокировал рассказывающую о России блогершу из США. Саша Йост также поделилась своим опытом обучения в американской школе, где, по её словам, роль СССР во Второй мировой войне либо замалчивалась, либо искажалась. Блогерша утверждает, что её попытки рассказать правду об этом историческом периоде вызывали негативную реакцию у учителей.