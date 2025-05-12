«Часто бывает»: Известный комик шокировал рассказом о странной особенности эмигрантов из РФ

Российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал о странной особенности зрителей, эмигрировавших из России, которую он заметил во время своих гастролей за рубежом. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Самый хороший подкаст», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Часто такое бывает: вот в каком году человек уехал, вот в том году он и [застрял]. Иногда это даже в одежде отражается», — поделился юморист.

Комик обратил внимание на то, что уехавшие из России люди иногда демонстрируют устаревшие представления о моде. В качестве примера он рассказал, что в Анталии видел женщину в перчатках без пальцев, щедро украшенных стразами, отметив, что подобный аксессуар был популярен в начале 2000-х.