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Регион
12 мая, 09:31

«Часто бывает»: Известный комик шокировал рассказом о странной особенности эмигрантов из РФ

Комик Орлов: Эмигрировавшие из России зрители не идут в ногу со временем

Сергей Орлов. Обложка © VK / Сергей Орлов

Сергей Орлов. Обложка © VK / Сергей Орлов

Российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал о странной особенности зрителей, эмигрировавших из России, которую он заметил во время своих гастролей за рубежом. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Самый хороший подкаст», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Часто такое бывает: вот в каком году человек уехал, вот в том году он и [застрял]. Иногда это даже в одежде отражается», — поделился юморист.

Комик обратил внимание на то, что уехавшие из России люди иногда демонстрируют устаревшие представления о моде. В качестве примера он рассказал, что в Анталии видел женщину в перчатках без пальцев, щедро украшенных стразами, отметив, что подобный аксессуар был популярен в начале 2000-х.

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А ранее сообщалось, что YouTube четыре раза блокировал рассказывающую о России блогершу из США. Саша Йост также поделилась своим опытом обучения в американской школе, где, по её словам, роль СССР во Второй мировой войне либо замалчивалась, либо искажалась. Блогерша утверждает, что её попытки рассказать правду об этом историческом периоде вызывали негативную реакцию у учителей.

Наталья Демьянова
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