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Регион
12 мая, 06:42

Уехавший из РФ комик Поперечный* накопил крупный долг за коммуналку

ТАСС: Комик Данила Поперечный* накопил крупный долг за коммунальные услуги

Комик Данила Поперечный*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / spoontamer

Комик Данила Поперечный*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / spoontamer

Уехавший из России после начала специальной военной операции комик Данила Поперечный* задолжал немалую сумму за коммунальные услуги. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«За Поперечным* числятся неоплаченные платежи за жилую площадь в Воронеже, а также пени по ним»,передали в беседе с ТАСС, не став уточнять точную сумму долга.

В отношении стендапера возбуждено исполнительное производство в связи с задолженностью по жилищно-коммунальным платежам, включая начисленные пени. При этом, данное исполнительное производство не распространяется на долги за газоснабжение, отопление и электроэнергию.

Мосгорсуд отменил штраф и закрыл дело Данилы Поперечного*
Мосгорсуд отменил штраф и закрыл дело Данилы Поперечного*

Напомним, что летом 2024 года Данилу Поперечного* включили в реестр иностранных агентов. Причиной послужили 60 тысяч долларов, которые он получил в качестве иностранных «донатов». Далее в ноябре того же года суд оштрафовал его за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей, а в марте 2025 стендапер направил жалобу на выставленный штраф.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Мария Любицкая
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