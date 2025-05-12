Уехавший из РФ комик Поперечный* накопил крупный долг за коммуналку
ТАСС: Комик Данила Поперечный* накопил крупный долг за коммунальные услуги
Комик Данила Поперечный*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / spoontamer
Уехавший из России после начала специальной военной операции комик Данила Поперечный* задолжал немалую сумму за коммунальные услуги. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«За Поперечным* числятся неоплаченные платежи за жилую площадь в Воронеже, а также пени по ним», — передали в беседе с ТАСС, не став уточнять точную сумму долга.
В отношении стендапера возбуждено исполнительное производство в связи с задолженностью по жилищно-коммунальным платежам, включая начисленные пени. При этом, данное исполнительное производство не распространяется на долги за газоснабжение, отопление и электроэнергию.
Напомним, что летом 2024 года Данилу Поперечного* включили в реестр иностранных агентов. Причиной послужили 60 тысяч долларов, которые он получил в качестве иностранных «донатов». Далее в ноябре того же года суд оштрафовал его за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей, а в марте 2025 стендапер направил жалобу на выставленный штраф.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.