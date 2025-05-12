Уехавший из РФ комик Поперечный* накопил крупный долг за коммуналку

Уехавший из России после начала специальной военной операции комик Данила Поперечный* задолжал немалую сумму за коммунальные услуги. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«За Поперечным* числятся неоплаченные платежи за жилую площадь в Воронеже, а также пени по ним», — передали в беседе с ТАСС, не став уточнять точную сумму долга.

В отношении стендапера возбуждено исполнительное производство в связи с задолженностью по жилищно-коммунальным платежам, включая начисленные пени. При этом, данное исполнительное производство не распространяется на долги за газоснабжение, отопление и электроэнергию.