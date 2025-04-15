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15 апреля, 06:27

Мосгорсуд отменил штраф и закрыл дело Данилы Поперечного*

Данила Поперечный. Обложка © VK / spoontamer

Данила Поперечный. Обложка © VK / spoontamer

Мосгорсуд решил отменить штраф в 50 тысяч рублей и закрыть административное дело, возбуждённое против комика Данилы Поперечного* по подозрению в дискредитации Российской армии. Об этом сказано в судебной картотеке.

«Отменить постановление (решение), дело прекратить. Основание решения суда: отсутствие события, состава административного правонарушения», — сказано в материалах к делу.

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Напомним, что летом 2024 года Данилу Поперечного* включили в реестр иностранных агентов. Причиной послужили 60 тысяч долларов, которые он получил в качестве иностранных «донатов». Далее в ноябре того же года суд оштрафовал его за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей, а в марте 2025 стендапер направил жалобу на выставленный штраф.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Владимир Озеров
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