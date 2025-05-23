Наташа Королёва и Тарзан были вынуждены съехать из роскошного особняка в Москве

Российская певица Наташа Королёва временно покинула свой шикарный особняк в элитном посёлке Крёкшино в Новой Москве из-за предстоящей реконструкции. Исполнительница сообщила в своём блоге, что теперь проживает в небольшом гостевом доме на участке.

«У нас в основном доме идёт грандиозная реконструкция. Нам пришлось переехать в маленький гостевой дом», — заявила Королёва.

Певица также рассказал, что успела повесить в гостевую комнату не пропускающие свет шторы и теперь может спать в любое время суток. Также в особняке обновлены мастерская для её мужа Сергея Глушко (Тарзана), камин, а также заменена мебель. Ремонт обошёлся в значительную сумму, превышающую пять миллионов рублей, и расходы продолжают расти.