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23 мая, 06:09

Наташа Королёва и Тарзан были вынуждены съехать из роскошного особняка в Москве

Наташа Королёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koroleva__star

Наташа Королёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koroleva__star

Российская певица Наташа Королёва временно покинула свой шикарный особняк в элитном посёлке Крёкшино в Новой Москве из-за предстоящей реконструкции. Исполнительница сообщила в своём блоге, что теперь проживает в небольшом гостевом доме на участке.

«У нас в основном доме идёт грандиозная реконструкция. Нам пришлось переехать в маленький гостевой дом», — заявила Королёва.

Певица также рассказал, что успела повесить в гостевую комнату не пропускающие свет шторы и теперь может спать в любое время суток. Также в особняке обновлены мастерская для её мужа Сергея Глушко (Тарзана), камин, а также заменена мебель. Ремонт обошёлся в значительную сумму, превышающую пять миллионов рублей, и расходы продолжают расти.

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Ранее Life.ru рассказал, что крупный переезд произошёл в жизни актёра Джейсона Стэйтема. Он вместе с супругой Рози Хантингтон-Уайтли начал жить в США и покинул родной дом в Великобритании. Такое решение семья приняла, чтобы создать более спокойную и размеренную атмосферу, воспитывая своих детей.

Наталья Афонина
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