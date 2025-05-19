Сабурову установили срок, в который он должен покинуть Россию и вернуться обратно

Стендап-комик Нурлан Сабуров должен в течение двух недель покинуть территорию России, чтобы иметь возможность вернуться по всем правилам миграционного законодательства. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Если Сабуров не выполнит требование, то его выдворят из страны с запретом на въезд в Россию. Вчера у комика было выступление в Самаре, а сегодня он прилетел в Москву.