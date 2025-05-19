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Регион
19 мая, 14:36

Сабурову установили срок, в который он должен покинуть Россию и вернуться обратно

SHOT: Сабурову дали две недели на выезд из России

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nurlan__saburov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nurlan__saburov

Стендап-комик Нурлан Сабуров должен в течение двух недель покинуть территорию России, чтобы иметь возможность вернуться по всем правилам миграционного законодательства. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Если Сабуров не выполнит требование, то его выдворят из страны с запретом на въезд в Россию. Вчера у комика было выступление в Самаре, а сегодня он прилетел в Москву.

Сабуров расщедрился перед Новым годом и снизил ценник на выступление на 1,5 млн рублей
Сабуров расщедрился перед Новым годом и снизил ценник на выступление на 1,5 млн рублей

Напомним, что комика задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение правил пребывания в стране. Серьёзный запрет на въезд в Россию на длительный срок ему, скорее всего, не грозит, однако временное ограничение на 3–5 лет остаётся реальной перспективой. Его уже оштрафовали на 5 500 рублей.

Полина Никифорова
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