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19 мая, 14:05

«Выйди и зайди нормально»: Комику Сабурову предписано покинуть Россию

Сабурова оштрафовали на 5 500 рублей за нарушение сроков миграционного учёта

Нурлан Сабуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / garshone

Нурлан Сабуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / garshone

Нурлана Сабурова обязали выплатить штраф в размере 5 500 рублей за несоблюдение сроков миграционного учёта, сообщают источники SHOT. Кроме того, известному комику предписано покинуть территорию России в строго установленный период.

Сабурову предписано покинуть Россию, однако, как уточняет SHOT, запрет на возвращение в страну ему не вынесли. При желании комик сможет въехать обратно, но только при строгом соблюдении всех норм миграционного законодательства.

Нурлан Сабуров — популярный стендап-комик, телеведущий и шоумен казахского происхождения. Родился 22 декабря 1991 года в городе Степногорск, Казахстан. Сабуров входит в число самых высокооплачиваемых комиков России: по данным Forbes, его гонорары за выступления превышают 10 тысяч долларов, а годовой доход в 2024 году составил более 50 миллионов рублей. Он владеет недвижимостью в Подмосковье и несколько лет пытается получить российское гражданство.

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О задержании Сабурова стало известно ранее. Сообщалось, что ему грозит депортация. Артиста задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение правил пребывания в стране. Серьёзный запрет на въезд в Россию на длительный срок ему, скорее всего, не грозит, однако временное ограничение на 3–5 лет остаётся реальной перспективой.

Оксана Попова
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