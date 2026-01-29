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Опубликовано 29 января, 15:54

В Кремле не согласились со словами Рубио о ключевом пункте спора в плане по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков не согласился с утверждением, что в урегулировании конфликта на Украине осталось решить только территориальные разногласия. Данное заявление он сделал, отвечая на соответствующий вопрос агентства Reuters.

Таким образом Ушакова попросили прокомментировать высказывание госсекретаря США Марко Рубио, который назвал территориальный спор ключевым и трудноразрешимым вопросом на переговорах. Аналогичную позицию ранее озвучил и главарь киевского режима Владимир Зеленский. Ушаков коротко ответил, что не придерживается такой точки зрения.

Позднее в комментарии Первому каналу помощник президента уточнил, что хотя территориальный вопрос действительно является главным, на повестке дня остаётся множество других нерешённых проблем. Он также добавил, что так называемые гарантии безопасности для России никто со стороны не согласовывал.

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Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москве неизвестно, о каких именно гарантиях безопасности ведут переговоры Вашингтон и Киев. Он подчеркнул, что российская сторона будет ориентироваться на реальные договорённости, а не на «публичные игры» вокруг этого процесса.

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Юлия Сафиулина
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