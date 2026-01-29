Лавров: России неизвестно, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина
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Москве неизвестно, о каких конкретно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев — российская сторона будет смотреть не на «публичные игры». Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров.
«Москва будет смотреть на реальные соглашения, а не на «публичные игры», — отметил он.
Министр добавил, что переговоры должны идти в конфиденциальной тишине, поэтому Россия не даёт комментариев. Также Лавров подчеркнул, что наша делегация будет продолжать общаться в любом формате.
Напомним, ранее глава Госдепа Марко Рубио сообщал о достижении общего понимания по гарантиям безопасности Украины. По его словам, соглашение включает размещение небольшого контингента европейских сил, преимущественно французского, при обязательной поддержке со стороны США.
Новый раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится 1 февраля в Абу-Даби. В Кремле не исключили, что он будет многодневным.
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