Лавров: России неизвестно, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина

Москве неизвестно, о каких конкретно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев — российская сторона будет смотреть не на «публичные игры». Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров.

«Москва будет смотреть на реальные соглашения, а не на «публичные игры», — отметил он.

Министр добавил, что переговоры должны идти в конфиденциальной тишине, поэтому Россия не даёт комментариев. Также Лавров подчеркнул, что наша делегация будет продолжать общаться в любом формате.

Напомним, ранее глава Госдепа Марко Рубио сообщал о достижении общего понимания по гарантиям безопасности Украины. По его словам, соглашение включает размещение небольшого контингента европейских сил, преимущественно французского, при обязательной поддержке со стороны США.