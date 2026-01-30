ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 января, 02:20

Южная группировка за сутки уничтожила 37 блиндажей ВСУ с солдатами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

По данным начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева, за прошедшие сутки украинская армия потеряла 37 блиндажей с военнослужащими, а также один терминал спутниковой связи Starlink.

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 10 антенн связи, терминал Starlink и наземный робототехнический комплекс. Поражено два опорных пункта и три пункта временной дислокации, а также 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито четыре беспилотника противника», — отметил Астафьев.

Новости СВО. ВС РФ взяли сумскую Белую Берёзу и развивают наступление под Купянском, Трамп просит не трогать Украину неделю, 30 января
Новости СВО. ВС РФ взяли сумскую Белую Берёзу и развивают наступление под Купянском, Трамп просит не трогать Украину неделю, 30 января

Ранее глава МИД России Сергей Лавров резко прокомментировал заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского. Российский министр назвал бывшего комика неадекватным, указав на его публичные призывы к массовому уничтожению русских. На днях Зеленский призвал убивать по 50 тысяч русских.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar