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Регион
Опубликовано 29 января, 16:02

Лавров назвал Зеленского неадекватным из-за плана убивать 50 тысяч русских в месяц

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров резко прокомментировал заявления Владимира Зеленского, сделанные им ранее. В интервью турецким СМИ российский министр назвал украинского лидера неадекватным, указав на его публичные призывы к массовому уничтожению русских.

«На днях он [Зеленский] призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — заявил глава российского МИД.

Лавров сравнил режим Зеленского с историческими походами Гитлера и Наполеона
Лавров сравнил режим Зеленского с историческими походами Гитлера и Наполеона

Ранее Life.ru писал, что Зеленский официально подтвердил задачу для ВСУ «убивать 50 тысяч русских в месяц», призвав выполнять задачу при помощи дронов. Ранее такой «кровавый KPI» озвучил новый министр обороны Украины. Михаил Фёдоров заявил, что стратегической целью Киева является уничтожение до 50 тысяч российских военных в месяц. В Кремле, комментируя слова Фёдорова, заявили, что в них не содержится никаких откровений, поскольку режим в Киеве продолжает неуклонно следовать ранее выбранному курсу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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