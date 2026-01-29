Лавров назвал Зеленского неадекватным из-за плана убивать 50 тысяч русских в месяц

Глава МИД России Сергей Лавров резко прокомментировал заявления Владимира Зеленского, сделанные им ранее. В интервью турецким СМИ российский министр назвал украинского лидера неадекватным, указав на его публичные призывы к массовому уничтожению русских.

«На днях он [Зеленский] призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — заявил глава российского МИД.