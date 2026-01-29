Лавров назвал Зеленского неадекватным из-за плана убивать 50 тысяч русских в месяц
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Глава МИД России Сергей Лавров резко прокомментировал заявления Владимира Зеленского, сделанные им ранее. В интервью турецким СМИ российский министр назвал украинского лидера неадекватным, указав на его публичные призывы к массовому уничтожению русских.
«На днях он [Зеленский] призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — заявил глава российского МИД.
Ранее Life.ru писал, что Зеленский официально подтвердил задачу для ВСУ «убивать 50 тысяч русских в месяц», призвав выполнять задачу при помощи дронов. Ранее такой «кровавый KPI» озвучил новый министр обороны Украины. Михаил Фёдоров заявил, что стратегической целью Киева является уничтожение до 50 тысяч российских военных в месяц. В Кремле, комментируя слова Фёдорова, заявили, что в них не содержится никаких откровений, поскольку режим в Киеве продолжает неуклонно следовать ранее выбранному курсу.
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