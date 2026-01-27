Зеленский подтвердил людоедскую задачу ВСУ «убивать 50 тысяч русских в месяц»
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Владимир Зеленский подтвердил, что поставил ВСУ людоедскую задачу — «убивать в месяц 50 тысяч русских». По его словам, цель его армии — чтобы потери ВС РФ превысили объём пополнения.
«Это реалистическая задача. Когда речь идёт о 50 тысячах российских потерь в месяц, это оптимальный уровень, это сложная задача, безусловно, но тем не менее, это оптимальный уровень», — сказал он.
Зеленский добавил, что такой уровень потерь можно обеспечить дронами.
Напомним, ранее такой «кровавый KPI» озвучил новый министр обороны Украины. Михаил Фёдоров заявил, что стратегической целью Киева является уничтожение до 50 тысяч российских военных в месяц. В Кремле, комментируя слова Фёдорова, заявили, что в них не содержится никаких откровений, поскольку режим в Киеве продолжает неуклонно следовать ранее выбранному курсу.
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