Зеленский подтвердил людоедскую задачу ВСУ «убивать 50 тысяч русских в месяц»

Владимир Зеленский подтвердил, что поставил ВСУ людоедскую задачу — «убивать в месяц 50 тысяч русских». По его словам, цель его армии — чтобы потери ВС РФ превысили объём пополнения.

«Это реалистическая задача. Когда речь идёт о 50 тысячах российских потерь в месяц, это оптимальный уровень, это сложная задача, безусловно, но тем не менее, это оптимальный уровень», — сказал он.

Зеленский добавил, что такой уровень потерь можно обеспечить дронами.