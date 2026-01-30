Зеленский заявил, что предстоящая встреча Украины и России может быть перенесена

Владимир Зеленский допустил возможность переноса запланированной встречи российских и украинских делегаций в ОАЭ. По сообщению УНИАН в Telegram, экс-комик отметил, что воскресные переговоры в Абу-Даби, намеченные на 1 февраля, могут быть перенесены, а их место проведения также подлежит изменению.

«Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату», — объяснил Зеленский.

Вместе с тем глава киевского режима, комментируя приглашение посетить Москву, заявил о невозможности проведения встречи с Владимиром Путиным на территории России.

Напомним, ранее в Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным. Как подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Он также подчеркнул, что Зеленскому в Москве будет обеспечена безопасность и необходимые условия для работы.