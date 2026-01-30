В Госдуме предложили разрешить ЧОПам боевое оружие для защиты объектов

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий частным охранным предприятиям временно использовать боевое стрелковое оружие. Об этой инициативе в своём Telegram-канале сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарёв.

«Предлагается предоставить специализированным частным охранным организациям право получать в территориальных органах Росгвардии и использовать для защиты охраняемых объектов боевое стрелковое оружие», — написал он.

По его словам, законопроект направлен на повышение антитеррористической защищённости объектов критической инфраструктуры. Парламентарий пояснил, что с начала СВО зафиксировано более 920 атак с применением дронов на объекты топливно-энергетического комплекса. Пискарёв отметил, что против таких угроз эффективно именно стрелковое автоматическое оружие, однако ЧОПы, охраняющие более 80% объектов ТЭК, по закону могут применять только служебное, которого часто недостаточно для отражения атак.

Он добавил, что новая мера позволит усилить охрану важных объектов и территорий, а также повысить скорость и эффективность реагирования на угрозы. Контроль за оборотом оружия, согласно проекту, останется за Росгвардией.

А ранее сообщалось, что бомжей в России хотят вооружить винтовками для охоты на голубей. Движение «Бездомная Россия» направило в Госдуму концепцию законопроекта. По их словам, это выгодное для всех решение, так как данные птицы переносят инфекции и не нужны в мегаполисах.