На кого батон крошишь?! Бомжей в России хотят вооружить винтовками для охоты на голубей
Движение «Бездомная Россия» призвало разрешить бездомным охотиться на голубей
Движение «Бездомная Россия» направило в Госдуму концепцию законопроекта, предлагающего разрешить гражданам без жилья ночевать в пустующих квартирах. Кроме того, общественники попросили выдать бездомным пневматическое оружие для охоты на голубей.
«Голуби — разносчики инфекций и в то же время летающий продовольственный резерв мегаполиса. От этого выиграют все», — цитирует документ портал «Страсти».
По мнению авторов инициативы, собственники, имеющие несколько объектов недвижимости, должны предоставлять свободные апартаменты нуждающимся, поскольку это «вклад в общее дело» без существенных потерь. Также общественники призвали бизнес к социальной ответственности, предложив размещать бездомных в свободных номерах отелей. А ещё предлагается раздать нуждающимся книгу «Бездомные девяностые».
Ранее россиянам раскрыли, почему нельзя трогать и кормить «крылатых крыс» в городе. Кроме того, гражданам рассказали, когда за кормление голубей у подъезда грозит штраф. А ещё автомобилистов предупредили о серьёзном наказании за сбитых голубей.
