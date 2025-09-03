Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
3 сентября, 14:05

Автомобилистов предупредили о серьёзном наказании за сбитых голубей

Юрист Воропаев: Водитель рискует лишиться прав из-за сбитого на дороге голубя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hanna Borysenko

В России автомобилист, сбивший голубя, может получить штраф в размере 600 рублей, однако в некоторых ситуациях наказание может быть значительно более строгим. Об этом предупредил автоюрист Лев Воропаев.

«Если водитель сбил голубя и уехал с места ДТП, то формально его могут привлечь за оставление места аварии. За это грозит лишение прав от года до полутора и арест на срок до 15 суток», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Если водитель сознательно уничтожил целую стаю птиц, это может квалифицироваться как уголовное преступление, уточнил Воропаев. За жестокое обращение с животными максимальные меры наказания могут варьироваться от 3 до 5 лет тюремного заключения.

Тем не менее, в случае, если подобное правонарушение было совершено впервые, водителю, вероятнее всего, придётся уплатить штраф, который составляет около 100 тысяч рублей, отметил юрист.

А ранее Life.ru рассказывал, как безопасно вернуться за руль после аварии. По словам специалиста, страх после ДТП или даже мелкой опасной ситуации — это не слабость, а нормальная защитная реакция. Проблема в том, что она часто начинает управлять поведением, отметил эксперт.

Дарья Нарыкова
