Автомобилистов предупредили о серьёзном наказании за сбитых голубей

В России автомобилист, сбивший голубя, может получить штраф в размере 600 рублей, однако в некоторых ситуациях наказание может быть значительно более строгим. Об этом предупредил автоюрист Лев Воропаев.

«Если водитель сбил голубя и уехал с места ДТП, то формально его могут привлечь за оставление места аварии. За это грозит лишение прав от года до полутора и арест на срок до 15 суток», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Если водитель сознательно уничтожил целую стаю птиц, это может квалифицироваться как уголовное преступление, уточнил Воропаев. За жестокое обращение с животными максимальные меры наказания могут варьироваться от 3 до 5 лет тюремного заключения.

Тем не менее, в случае, если подобное правонарушение было совершено впервые, водителю, вероятнее всего, придётся уплатить штраф, который составляет около 100 тысяч рублей, отметил юрист.