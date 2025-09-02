Корги-автогонщик — фейк: Стало известно, как за рулём иномарки в Подмосковье оказалась собака
Кадр с корги за рулём Kia на скорости 187 км/ч в Подмосковье может быть фейком
Пользователи спорят по поводу разошедшегося в Сети смешного кадра, на котором собака породы корги «едет» за рулём со скоростью 187 км/ч, а владельцу при этом приходит штраф. Многие сошлись во мнении, что это всего лишь фейк.
Снимок якобы сделан на Щёлковском шоссе. Однако внимательные пользователи заметили, что с одного ракурса за машиной видна только дорога, а на втором фото — на том же месте есть забор. Кроме того, пассажир, схватившийся за голову, сидит рядом с псом в неестественной позе, что может говорить о фотомонтаже. В пресс-службе МВД по Московской области пояснили журналисту РИА «Новости», что информация о «корги за рулём» не поступала от ГАИ, поэтому вряд ли фотография является правдивой.
Ранее сообщалось, что в китайском Ханчжоу, расположенном в провинции Чжэцзян, произошёл необычный инцидент. Собака, сидя за рулём автомобиля, спровоцировала ДТП, несколько раз врезавшись в ограждение. Водитель не заглушил машину, а пёс случайно надавил на нужный рычаг, что и привело к аварии.