Преданность вопреки всему: На Украине храбрый пёс пытался спасти хозяина от мобилизации
Во Львовской области корги пытался спасти хозяина от мобилизации
Во Львовской области произошёл душераздирающий инцидент. Собака породы корги отчаянно пыталась помешать сотрудникам ТЦК забрать своего хозяина на принудительную мобилизацию. Видео с этой сценой быстро распространилось в соцсетях, вызвав волну эмоций у пользователей.
Собака пыталась спасти хозяина от мобилизации. Видео © Х / @SvetlanaIvanis6
На кадрах видно, как преданный питомец, несмотря на свои крошечные размеры, яростно лает, хватает за штанины и пытается всеми силами помешать так называемым «людоловам». Собака несколько раз бросается под ноги, рискуя быть раздавленной, но продолжает защищать хозяина.
«Зеленский, прекрати убивать наших детей», — написал он из юзеров в комментариях под роликом.
На Украине, судя по всему, мобилизация будет продолжаться. Экс-комик Владимир Зеленский в шестнадцатый раз обратился к Верховной раде с просьбой о продлении военного положения. Это означает, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) смогут проводить мобилизационные мероприятия, включая принудительную доставку граждан в военкоматы минимум до 5 ноября.
Обложка © Х / @SvetlanaIvanis6