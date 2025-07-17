Преданность вопреки всему: На Украине храбрый пёс пытался спасти хозяина от мобилизации

Во Львовской области произошёл душераздирающий инцидент. Собака породы корги отчаянно пыталась помешать сотрудникам ТЦК забрать своего хозяина на принудительную мобилизацию. Видео с этой сценой быстро распространилось в соцсетях, вызвав волну эмоций у пользователей.

Собака пыталась спасти хозяина от мобилизации. Видео © Х / @SvetlanaIvanis6

На кадрах видно, как преданный питомец, несмотря на свои крошечные размеры, яростно лает, хватает за штанины и пытается всеми силами помешать так называемым «людоловам». Собака несколько раз бросается под ноги, рискуя быть раздавленной, но продолжает защищать хозяина.

«Зеленский, прекрати убивать наших детей», — написал он из юзеров в комментариях под роликом.