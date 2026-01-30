В Севастополе увеличена единовременная выплата для участников СВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что размер региональной единовременной выплаты для участников специальной военной операции, заключивших контракт с министерством обороны с 1 февраля 2026 года, был повышен до 900 тысяч рублей.

До этого сумма составляла 700 тысяч рублей. Выплата распространяется на тех, кто проходит службу в том числе в подразделениях беспилотных систем. Информацию Развожаев озвучил в своем Telegram-канале.

Ранее LIfe.ru писал, что, начиная с 1 января 2026 года, обновились федеральные суммы по ряду мер поддержки — это важно для каждого участника СВО и для семей, которые оформляют пособия родственникам. Главное изменение — это индексация на 4%. Она распространяется не на все виды поддержки, а на конкретные выплаты: страховые суммы, единовременные пособия и ежемесячные компенсации. Эти выплаты положены военнослужащим и их семьям при наступлении страховых случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.