СК обвинил комбата «Птиц Мадьяра» в 46 эпизодах преступлений

Командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди («Мадьяр») обвинили в 46 преступлениях, включая теракты с гибелью мирных граждан. Данное заявление сделала пресс-служба Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания.

В Донецке прошло совещание под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина, где был заслушан доклад о ходе и результатах расследования преступлений киевского режима. Особое внимание было сосредоточено на преступных действиях, совершённых против критически важных объектов гражданской инфраструктуры в российских регионах. В ходе собрания стало известно, что в отношении Бровди было вынесено новое постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.

«Ему инкриминировано 46 эпизодов преступлений, среди которых теракты, повлёкшие гибель мирных граждан и причинение значительного имущественного ущерба», — говорится в сообщении.

Параллельно в СК сообщили о завершении расследования в отношении наёмника из Грузии Гурама Чичинадзе. В подразделениях ВСУ он занимался культивированием русофобских настроений. Также окончено предварительное следствие по делу украинца Ярослава Войцеховского, обвиняемого в повреждении и осквернении памятника Маршалу Советского Союза Малиновскому в Одессе. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск, а дело передано для направления в суд.

Ранее Life.ru писал, что Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Роберта Бровди. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта, повлёкшего гибель журналиста Анны Прокофьевой. В начале 2025 года Бровди отдал своим подчинённым приказ о минировании автодорог и открытых участков местности в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В марте на одной из заминированных дорог произошёл подрыв автомобиля съёмочной группы Первого канала. В результате чего журналистка Прокофьева скончалась на месте происшествия.