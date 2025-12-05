Следственный комитет России вычислил и предъявил обвинения бойцам ВСУ, причастным к убийству 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году. Среди них Андрей Янголенко, старший лейтенант милиции, командир батальона «Слобожанщина», сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания под руководством председателя Александра Бастрыкина.

«Следствием собраны доказательства причастности украинских боевиков к убийству 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году. Обвинение заочно предъявлено С. Величко, К. Немичеву, В. Посохову, С. Янголенко, А. Янголенко и А. Субачеву. Все они объявлены в международный розыск», — говорится в публикации.

Параллельно ведомство продолжает работу по обращениям участников СВО. Следователи провели десятки тысяч личных приёмов раненых в госпиталях, рассмотрели тысячи обращений и наладили системную доставку гуманитарной помощи жителям новых регионов.

Также, по данным Следственного комитета РФ, за 11 лет украинские силовики совершили множество преступлений против мирного населения. В рамках тысяч возбуждённых уголовных дел ведомство установило гибель более семи тысяч гражданских лиц и ранения около двадцати одной тысячи человек.