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Регион
Опубликовано 5 декабря 2025, 10:59
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СК вычислил и предъявил обвинения палачам ВСУ за казнь 14 пленных российских солдат

Комбат Янголенко с женой. Фото © VK / Батальйон Слобожанщина

Комбат Янголенко с женой. Фото © VK / Батальйон Слобожанщина

Следственный комитет России вычислил и предъявил обвинения бойцам ВСУ, причастным к убийству 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году. Среди них Андрей Янголенко, старший лейтенант милиции, командир батальона «Слобожанщина», сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания под руководством председателя Александра Бастрыкина.

«Следствием собраны доказательства причастности украинских боевиков к убийству 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году. Обвинение заочно предъявлено С. Величко, К. Немичеву, В. Посохову, С. Янголенко, А. Янголенко и А. Субачеву. Все они объявлены в международный розыск», — говорится в публикации.

Параллельно ведомство продолжает работу по обращениям участников СВО. Следователи провели десятки тысяч личных приёмов раненых в госпиталях, рассмотрели тысячи обращений и наладили системную доставку гуманитарной помощи жителям новых регионов.

Как комбат Янголенко на Украине казнил российских солдат ради жены
Как комбат Янголенко на Украине казнил российских солдат ради жены

Также, по данным Следственного комитета РФ, за 11 лет украинские силовики совершили множество преступлений против мирного населения. В рамках тысяч возбуждённых уголовных дел ведомство установило гибель более семи тысяч гражданских лиц и ранения около двадцати одной тысячи человек.

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Юрий Лысенко
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