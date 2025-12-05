СК вычислил и предъявил обвинения палачам ВСУ за казнь 14 пленных российских солдат
Комбат Янголенко с женой. Фото © VK / Батальйон Слобожанщина
Следственный комитет России вычислил и предъявил обвинения бойцам ВСУ, причастным к убийству 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году. Среди них Андрей Янголенко, старший лейтенант милиции, командир батальона «Слобожанщина», сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания под руководством председателя Александра Бастрыкина.
«Следствием собраны доказательства причастности украинских боевиков к убийству 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году. Обвинение заочно предъявлено С. Величко, К. Немичеву, В. Посохову, С. Янголенко, А. Янголенко и А. Субачеву. Все они объявлены в международный розыск», — говорится в публикации.
Параллельно ведомство продолжает работу по обращениям участников СВО. Следователи провели десятки тысяч личных приёмов раненых в госпиталях, рассмотрели тысячи обращений и наладили системную доставку гуманитарной помощи жителям новых регионов.
Также, по данным Следственного комитета РФ, за 11 лет украинские силовики совершили множество преступлений против мирного населения. В рамках тысяч возбуждённых уголовных дел ведомство установило гибель более семи тысяч гражданских лиц и ранения около двадцати одной тысячи человек.
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