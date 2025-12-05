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Опубликовано 5 декабря 2025, 09:02

СК: ВСУ убили более 7,1 тысячи гражданских и ранили более 20 тысяч за 11 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Украинские военные расправились с более чем семью тысячами мирных жителей в течение 11 лет, при этом ранения получили примерно 21 тысяча человек в результате агрессии киевского режима. Такие данные приводит пресс-служба СК РФ.

«За 11 лет преступных действий киевского режима СК РФ возбуждено 8759 уголовных дел. В рамках этих уголовных дел установлено, что в результате агрессии ВСУ 7147 мирных жителей погибли, 20897 граждан ранены», — отмечается в тексте.

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Ранее житель Суджи Илья Белокрылов сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) свозили гражданское население из всего приграничного района в интернат. Боевики делали это, чтобы устранить свидетелей своих преступлений.

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Татьяна Миссуми
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