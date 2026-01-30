Зеленский отказался ехать в Москву
Обложка © ТАСС / Danylo Antoniuk
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не намерен ехать в Москву для переговоров с российской стороной. Данное заявление было опубликовано агентством РБК-Украина.
Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве невозможна.
Накануне в Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным. Как подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Кроме того, в Кремле высказались против переговоров Зеленского и Путина где-либо кроме Москвы.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.