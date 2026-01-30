Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не намерен ехать в Москву для переговоров с российской стороной. Данное заявление было опубликовано агентством РБК-Украина.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве невозможна.