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Регион
Опубликовано 30 января, 09:38

Зеленский отказался ехать в Москву

Обложка © ТАСС / Danylo Antoniuk

Обложка © ТАСС / Danylo Antoniuk

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не намерен ехать в Москву для переговоров с российской стороной. Данное заявление было опубликовано агентством РБК-Украина.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве невозможна.

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Накануне в Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным. Как подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Кроме того, в Кремле высказались против переговоров Зеленского и Путина где-либо кроме Москвы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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