В Кремле видели заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского об отказе от компромиссов по Донбассу и Запорожской атомной электростации (ЗАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели эти заявления. Первое, в этом контексте надо обратить внимание, что Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем РФ. И здесь один вопрос – означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту АЭС? И собирается ли он атаковать АЭС?», — сказал представитель Кремля.

Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, отметил Песков.

Напомним, ранее Зеленский исключил компромиссы по Донбассу и ЗАЭС. По его словам, Киев ни при каких условиях не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боевых действий. При этом он отметил, что компромисс по Донбассу пока не найден.

Ожидается, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины продолжатся 1 февраля, хотя Зеленский допускает перенос встречи. Этому этапу предшествовали консультации в Абу-Даби 23-24 января с участием делегаций России, Украины и США. По информации российских источников, предыдущая встреча принесла некоторые договорённости, детали которых не раскрываются. При этом в предстоящих переговорах не будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять экс-президента Дональда Трампа.