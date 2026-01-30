Зеленский исключил компромиссы по Донбассу и ЗАЭС

Главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил позицию относительно вопроса компромиссов по поводу Донбасса и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В разговоре с украинскими журналистами он дал понять, что Украина не готова идти на компромиссы, которые могут нарушить её территориальную целостность.

По его словам, страна ни при каких условиях не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боевых действий. При этом он отметил, что компромисс по Донбассу пока не найден.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина воздержится от нанесения ударов по российской энергетике, хотя прямых договорённостей об «энергетическом перемирии» между Москвой и Киевом не было. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах. Глава Белого дома выразил признательность президенту РФ за такую паузу.