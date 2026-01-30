ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 января, 09:14

Зеленский исключил компромиссы по Донбассу и ЗАЭС

Обложка © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis

Обложка © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis

Главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил позицию относительно вопроса компромиссов по поводу Донбасса и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В разговоре с украинскими журналистами он дал понять, что Украина не готова идти на компромиссы, которые могут нарушить её территориальную целостность.

По его словам, страна ни при каких условиях не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боевых действий. При этом он отметил, что компромисс по Донбассу пока не найден.

Политолог Слебода: Зеленский плачет и готовится к сокрушительному удару ВС РФ
Политолог Слебода: Зеленский плачет и готовится к сокрушительному удару ВС РФ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина воздержится от нанесения ударов по российской энергетике, хотя прямых договорённостей об «энергетическом перемирии» между Москвой и Киевом не было. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах. Глава Белого дома выразил признательность президенту РФ за такую паузу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar