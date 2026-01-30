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Опубликовано 30 января, 10:55

Фигурант дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево признал вину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один из фигурантов громкого уголовного дела о хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево признал свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Обвиняемый дал признательные показания, однако досудебное соглашение со следствием пока не заключал. Подробности его задержания и возможной экстрадиции официально не раскрываются.

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Подозреваемый в ограблении военных в Шереметьево признался, что ранее обманывал иностранцев

Напомним, что фигуранта этого дела удалось арестовать сегодня. Следствие считает, что преступная группа целенаправленно выбирала жертвами бойцов СВО, прибывавших в аэропорт. Основная схема — такси с «нормальной» ценой, которая к концу поездки увеличивалась в разы. По этому делу уже арестованы 40 человек, двум фигурантам удалось скрыться от следствия.

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Полина Никифорова
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