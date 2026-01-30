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Опубликовано 30 января, 10:50

Белоусов поздравил наших бойцов с освобождением Терноватого в Запорожье

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление военнослужащим 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в связи с освобождением населённого пункта Терноватое в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдёт в историю ратных подвигов прославленного соединения», — сказано в поздравительной телеграмме.

Глава военного ведомства отметил, что личный состав бригады выполняет боевые задачи на наиболее сложных участках специальной военной операции, проявляя мужество и профессионализм. По словам Белоусова, действуя слаженно штурмовыми подразделениями, гвардейцы уверенно продвигаются вперёд на Времевском направлении, оттесняя противника с занимаемых рубежей и приближая общую победу. Министр также подчеркнул, что в России всегда будут помнить воинов, отдавших жизнь в борьбе за Родину.

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Ранее сообщалось, что за последние сутки российские войска освободили сразу несколько населённых пунктов. В Запорожской области под контроль взяты Терноватое и Речное, а в Донецкой Народной Республике — Бересток.

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Милена Скрипальщикова
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