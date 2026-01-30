Военные медики разработали губку для спасения при ранении в живот

Российские военные медики разработали гемостатическую губку на основе хитозана для остановки тяжёлых кровотечений при ранениях в область живота. Данное заявление сделал начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, генерал-лейтенант и академик РАН Евгений Крюков.

«Неотложная лапаротомия раненым в живот является наиболее частой операцией на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи. Эффективные местные гемостатические средства зарубежного производства на сегодняшний день недоступны», — отметил он.

Именно для решения этой проблемы специалисты создали специальную губку с хитозановым покрытием, способную справиться с кровотечениями второй и третьей степени тяжести. Крюков также добавил, что уже в феврале текущего года планируется получить официальное удостоверение на новое средство.

Ранее сообщалось, что более 90% бойцов, эвакуированных с поля боя, сегодня успешно спасаются военными медиками. Достижение столь высокого уровня выживаемости стало прямым следствием отлаженной системы своевременной эвакуации и максимально быстрой доставки пострадавших в госпитали.