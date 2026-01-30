Российские войска в ходе специальной военной операции взяли под контроль 440 квадратных километров территории в Запорожской и Днепропетровской областях за последние два месяца 2025 года. Такие данные, как сообщает The New York Times, привёл военный аналитик Паси Паройнен.

Эксперт указал, что масштаб продвижения на этом направлении на 20% превышает успехи в Донбассе за аналогичный период. Он связывает это с ошибкой Генштаба Вооружённых сил Украины, который, по его мнению, оставил данные области без должного прикрытия, сконцентрировав основные силы в Донбассе. Аналитик пояснил, что украинская сторона не располагает достаточными ресурсами для плотной обороны по всему фронту.

Паройнен также уточнил, что протяжённость линии наступления российских подразделений превышает 1100 километров, что привело к образованию прорывов в обороне противника. Схожую оценку ситуации, как отмечается, разделяют и некоторые украинские офицеры, характеризующие положение как крайне тяжёлое.