Неготовность к обороне и слабое оснащение дронами грозит определённым подразделениям Вооружённых сил Украины тяжёлыми последствиями. С таким предупреждением выступил командир украинского батальона «Айдар»* Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Скоро мы почувствуем неприятные последствия там, где подразделения БПЛА недостаточно обеспечены дронами и оборудованием, подходы к позициям не засеяны противопехотными минами, а прифронтовые дороги не затянуты элементарными антидроновыми сетками», — написал он.

Командир полагает, что пауза в наступлении российских войск объясняется накоплением резервов и перегруппировкой. Он предупредил, что после этого можно ожидать возобновления активных действий.

Ранее сообщалось, что ВСУ оказались в критическом положении на линии фронта. Бывший командир бригады «Азов»* Максим Жорин предупредил о критической ситуации на фронте. Он заявил, что подразделения ВС РФ стремительно продвигаются, в результате чего Украина теряет целые сектора обороны. Военнослужащий подчеркнул, что проблема переросла масштаб локальных неудач и теперь речь идёт о сдаче целых оперативных направлений. Ситуация на поле боя, по его мнению, продолжает неуклонно ухудшаться.