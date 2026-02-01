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Опубликовано 1 февраля, 00:05

Прошедшие подготовку в Британии офицеры ВСУ массово дезертируют перед возвращением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Большинство офицеров ВСУ, прошедших обучение в Великобритании, самовольно покидают части перед отправкой на Украину. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Источник отметил, что британские инструкторы не уделяют должного внимания слаживанию подразделений.

«По этим причинам большинство офицерского состава попросту убегает в СОЧ [самовольное оставление части] перед отправкой на Украину»,приводит комментарий источника ТАСС.

Пока Киев ищет дезертиров, наши студенты идут на фронт. История тех, кто выбрал долг
Пока Киев ищет дезертиров, наши студенты идут на фронт. История тех, кто выбрал долг

Ранее Life.ru писал о массовом дезертирстве в районе Покровска Днепропетровской области. Часть третьего механизированного батальона 110-й бригады ВСУ оставила участок фронта без прикрытия. Протяжённость незащищённого участка составила около двух километров.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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