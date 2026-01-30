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Опубликовано 30 января, 07:19

Часть батальона ВСУ дезертировала под Покровским, оголив два километра фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

В районе Покровского Днепропетровской области часть 3-го механизированного батальона 110-й бригады ВСУ дезертировала, оставив участок фронта длиной около 2 км без прикрытия. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«110-я бригада ВСУ продолжает нести потери на территории Запорожской и Днепропетровской областей. По последним данным со стороны противника, солдаты 3-го механизированного батальона бригады просто сбежали с позиций у Покровского», — сказал он.

Советник назвал участок фронта длиной не менее двух километров оголённым.

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Ранее сообщалось, что ВСУ усилили направление у Константиновки иностранными бойцами. Речь идёт о нескольких группах колумбийских наёмников, переброшенных на этот участок фронта.

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Милена Скрипальщикова
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