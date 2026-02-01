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Опубликовано 1 февраля, 02:30

Уитакер назвал мирную сделку первым шагом в решении кризиса на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Мирное соглашение по конфликту на Украине станет лишь первым шагом к урегулированию кризиса. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Дипломат в интервью телеканалу Fox News назвал этот вопрос очень сложным.

«Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Речь идёт о территориях, об установлении границ, о контроле над ними, о контроле над прекращением огня», — сказал он.

Уитакер отметил, что стороны продолжают добиваться хорошего прогресса. Он смотрит оптимистично на перспективу заключения соглашения. Но для этого необходимо согласие обеих сторон.

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Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что достигнуто общее понимание по гарантиям безопасности для Украины. Они включают размещение небольшого европейского контингента. В основном речь идёт о французских военных, однако при поддержке США. Без неё гарантии не будут считаться эффективными.

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Лия Мурадьян
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