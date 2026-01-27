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Опубликовано 27 января, 18:41

Сибига: При урегулировании конфликта на Украине будут подписаны два мирных соглашения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / doomu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / doomu

Для урегулирования конфликта на Украине будут подписаны два мирных соглашения. Об этом заявил глава МИД Незалежной Андрей Сибига.

По его словам, один из документов США подпишут с Украиной, а второй — с Россией. Европейская сторона в этом процессе не участвует.

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На днях в Абу-Даби прошла трёхсторонняя встреча представителей России, США и Украины, где обсуждался 20-пунктный план урегулирования. Как заявил Владимир Зеленский, встреча была уникальной, так как в ней участвовали не только дипломаты, но и военные. Он отметил, что позиции Киева и Москвы по-прежнему сильно расходятся, а американская сторона выступает в роли посредника, пытающегося найти компромисс. Глава киевского режима подчеркнул, что успех возможен только при готовности к уступкам всех участников переговоров, включая США.

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Юрий Лысенко
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