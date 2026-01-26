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Опубликовано 25 января, 21:43

Зеленский сообщил о 20-пунктном мирном плане на обсуждении в ОАЭ

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

На трёхсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби обсудили 20-пунктный план по урегулированию конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Каролем Навроцким.

«Была трёхсторонняя встреча впервые за долгое время, она была не только среди дипломатов, но и среди военных. Обсуждается 20-пунктный план и проблемные вопросы, их много», — сказал он.

По словам Зеленского, позиции Киева и Москвы на переговорах расходятся. Американская сторона стремится найти компромисс. Он добавил, что трёхсторонний формат используют именно для этой цели, но успех возможен только при готовности всех участников, включая США.

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Ранее в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций трёх стран. Источник с российской стороны подтвердил — результаты есть, но детали не раскрыл. Следующий раунд встреч планируют провести там же на будущей неделе.

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Лия Мурадьян
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