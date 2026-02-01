Армия России освободила Зелёное в Харьковской области и Сухецкое в ДНР
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Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись вперёд в Харьковской области. Об этом сообщили официальные представители Министерства обороны России.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Зелёное Харьковской области», — сказано в сообщении.
Также в Минобороны отчитались, что группировка «Центр» взяла под контроль посёлок Сухецкое на территории Донецкой Народной Республики.
Ранее американские СМИ заявили, что российская армия за последние два месяца 2025 года взяла под контроль 440 квадратных километров территории в Запорожской и Днепропетровской областях. По мнению журналистов, главной ошибкой командования ВСУ стало сосредоточение основных сил именно в Донбассе.
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