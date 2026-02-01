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Опубликовано 1 февраля, 09:39

Армия России освободила Зелёное в Харьковской области и Сухецкое в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись вперёд в Харьковской области. Об этом сообщили официальные представители Министерства обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Зелёное Харьковской области», — сказано в сообщении.

Также в Минобороны отчитались, что группировка «Центр» взяла под контроль посёлок Сухецкое на территории Донецкой Народной Республики.

Новости СВО. ВС РФ освободили Петровку и Торецкое, ВСУ бегут из Красного Лимана, Дмитриев провёл встречу в Майами, 1 февраля
Новости СВО. ВС РФ освободили Петровку и Торецкое, ВСУ бегут из Красного Лимана, Дмитриев провёл встречу в Майами, 1 февраля

Ранее американские СМИ заявили, что российская армия за последние два месяца 2025 года взяла под контроль 440 квадратных километров территории в Запорожской и Днепропетровской областях. По мнению журналистов, главной ошибкой командования ВСУ стало сосредоточение основных сил именно в Донбассе.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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