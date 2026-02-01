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Опубликовано 1 февраля, 11:11
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Экс-звезда «Дома-2» Илья Яббаров оскорбил жён бойцов СВО в своих песнях

Обложка © VK / Ilya Yabbarov

Обложка © VK / Ilya Yabbarov

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров исполняет песни, в которых затрагивает тему жён участников СВО. Многие пользователи Сети посчитали его творчество оскорбительным и порочащим честь женщин.

Яббаров, известный по скандалам на шоу, пытался построить карьеру в жанре шансона. Его личная жизнь, включающая отношения с Алёной Рапунцель, брак с Настей Голд и множество громких разборок, была не менее противоречивой. В январе он окончательно покинул проект, и, по некоторым предположениям, причиной могли стать именно его неоднозначные песни.

В своих композициях горе-шансонье затрагивал и тему жён участников СВО, намекая на то, что женщины якобы не дождутся солдат с фронта и найдут себе кого-то другого, пока те сидят в холодных окопах и рискуют жизнью. Эта позиция вызвала волну возмущения среди пользователей Сети. Многие комментаторы требуют, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на его творчество.

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Ранее Life.ru рассказывал, что гражданских жён бойцов спецоперации предложили штрафовать, если они сознательно умалчивают об отцовстве, чтобы получать льготы для матерей-одиночек. Их назвали «социальными иждивенками» и «мошенницами».

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Владимир Озеров
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