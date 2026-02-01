Экс-звезда «Дома-2» Илья Яббаров оскорбил жён бойцов СВО в своих песнях

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров исполняет песни, в которых затрагивает тему жён участников СВО. Многие пользователи Сети посчитали его творчество оскорбительным и порочащим честь женщин.

Яббаров, известный по скандалам на шоу, пытался построить карьеру в жанре шансона. Его личная жизнь, включающая отношения с Алёной Рапунцель, брак с Настей Голд и множество громких разборок, была не менее противоречивой. В январе он окончательно покинул проект, и, по некоторым предположениям, причиной могли стать именно его неоднозначные песни.

В своих композициях горе-шансонье затрагивал и тему жён участников СВО, намекая на то, что женщины якобы не дождутся солдат с фронта и найдут себе кого-то другого, пока те сидят в холодных окопах и рискуют жизнью. Эта позиция вызвала волну возмущения среди пользователей Сети. Многие комментаторы требуют, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на его творчество.

Ранее Life.ru рассказывал, что гражданских жён бойцов спецоперации предложили штрафовать, если они сознательно умалчивают об отцовстве, чтобы получать льготы для матерей-одиночек. Их назвали «социальными иждивенками» и «мошенницами».