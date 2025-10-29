Гражданских жён бойцов СВО с детьми предложили штрафовать из-за одной хитрости

Журналист и блогер Анастасия Кашеварова обратила внимание на ситуации, когда женщины намеренно не указывают отцов в свидетельствах о рождении, манипулируя системой социальной поддержки. Она описала схему, при которой россиянки сознательно умалчивают об отцовстве, чтобы получать льготы для матерей-одиночек. При этом с началом СВО они начинают подавать иски о признании отцовства.

«Такие женщины не могут претендовать ни на выплаты, ни на льготы. Я бы назвала даже их «социальными иждивенками» и «мошенницами», они ради сравнительно небольшой выгоды лишают ребёнка отца и положенного правового статуса в государстве», — написала Кашеварова в своём телеграм-канале.

Блогер обратила внимание на то, что некоторые женщины, ради небольшой выгоды, лишают детей отца и положенного им правового статуса. Она призвала штрафовать россиянок за «ложное единоличное родительство» и предложила, чтобы выплаты при установлении отцовства участника СВО шли напрямую ребёнку. Также блогер считает, что мужчины должны иметь право вносить себя в свидетельство о рождении.

