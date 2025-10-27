В Госдуму внесли законопроект об однократном праве военных на получение жилья

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий предоставление военнослужащим жилья или сопоставимых денежных выплат. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. Согласно пояснительной записке, право на получение жилья будет предоставляться однократно, за исключением случаев улучшения жилищных условий.

В документе подчёркивается, что обеспечение жильём в качестве члена семьи другого военнослужащего не станет препятствием для признания собственных жилищных нужд. При наличии установленных законом оснований военный сможет сохранить право на жильё, независимо от того, обеспечен ли он жилплощадью как член семьи другого военнослужащего или гражданина.

Законопроект также закрепляет заключение брака или рождение детей в семье военного в качестве основания для улучшения его жилищных условий. Кроме того, предлагается установить единую норму площади для признания нуждающимися — 15 квадратных метров на человека. Инициатива разработана Министерством обороны РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий добровольцам-штурмовикам, участвовавшим в специальной военной операции. До принятия закона такие статусы присваивались добровольцам СВО, но не распространялись на граждан, принимавших участие в составе штурмовых подразделений с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Новые правила распространяются на бойцов, заключивших соглашения с Министерством обороны РФ в указанный период. Ежемесячная денежная выплата будет назначаться автоматически.