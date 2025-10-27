Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 11:45

Добровольцы-штурмовики СВО смогут получить статус ветеранов боевых действий

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который предоставляет статус ветерана и инвалида боевых действий добровольцам-штурмовикам, участвовавшим в специальной военной операции. Закон опубликован на официальном сайте правовых актов.

«До принятия закона статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий присваивались добровольцам СВО, но эти нормы не распространялись на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года», — указано в пояснительной записке.

Инициатором поправок выступило правительство РФ. Новые правила распространяются на бойцов, заключивших соглашения с Министерством обороны РФ в указанный период и выполнявших задачи в составе специальных подразделений воинских частей во время СВО. Ежемесячная денежная выплата будет назначаться территориальными органами Соцфонда РФ автоматически с момента присвоения статуса, заявлений подавать не потребуется.

Бойцы СВО в Донбассе и Новороссии получат ветеранский статус
Ранее правительство РФ утвердило перечень территорий, по которым граждане смогут получить статус ветерана боевых действий. В документ вошли 11 административно-территориальных образований, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергавшихся атакам со стороны украинских вооружённых формирований.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
