В России определили территории, дающие право на статус ветерана боевых действий

Правительство РФ утвердило перечень территорий для присвоения статуса ветерана боевых действий. Соответствующее распоряжение подписано и опубликовано на официальном сайте кабмина.

В официальном сообщении правительства указано, что в перечень вошли 11 административно-территориальных образований, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергавшихся атакам со стороны украинских вооружённых формирований.

«В числе таких территорий – Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик», — говорится в документе.

Согласно апрельским поправкам 2025 года в закон «О ветеранах», право на получение статуса ветерана боевых действий получили военнослужащие, сотрудники силовых структур и добровольцы, участвовавшие в отражении атак на указанных территориях. Для получивших боевые ранения и ставших инвалидами предусмотрена возможность оформить статус инвалида боевых действий.

Нормативный акт вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.