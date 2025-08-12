В России определили территории, дающие право на статус ветерана боевых действий
Правительство РФ утвердило 11 территорий для получения ветеранского статуса
ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ
Правительство РФ утвердило перечень территорий для присвоения статуса ветерана боевых действий. Соответствующее распоряжение подписано и опубликовано на официальном сайте кабмина.
В официальном сообщении правительства указано, что в перечень вошли 11 административно-территориальных образований, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергавшихся атакам со стороны украинских вооружённых формирований.
«В числе таких территорий – Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик», — говорится в документе.
Согласно апрельским поправкам 2025 года в закон «О ветеранах», право на получение статуса ветерана боевых действий получили военнослужащие, сотрудники силовых структур и добровольцы, участвовавшие в отражении атак на указанных территориях. Для получивших боевые ранения и ставших инвалидами предусмотрена возможность оформить статус инвалида боевых действий.
Нормативный акт вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Ранее Государственная Дума утвердила поправки, дающие право на получение льгот гражданским жёнам военнослужащих, погибших в ходе СВО. Согласно новым положениям, фактические супруги смогут претендовать на эти льготы, при условии что суд подтвердит факт их совместного проживания на протяжении трёх лет до призыва, ведение общего хозяйства, а также наличие общего ребёнка. При этом льготы не будут предоставлены, если в указанный период военнослужащий или его партнёрша состояли в официальном браке с другими лицами.