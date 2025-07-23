В России призвали установить памятные доски о бойцах СВО в школах

Во всех российских школах, где учатся дети погибших участников СВО, нужно установить мемориальные таблички. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с 360.ru.

Политик сообщил, что направит официальное обращение министру просвещения Сергею Кравцову. По его словам, это предложение поступило от родственников погибших военнослужащих, которые хотят увековечить память героев.

«В своих письмах люди предлагают, просят увековечить память о героях мемориальными досками в каждой школе, где учатся дети погибших воинов», — подчеркнул Миронов.

Он добавил, что поддерживает эту идею и считает важным уделять внимание семьям военнослужащих. Парламентарий также отметил, что такие мемориальные доски должны появиться в каждой соответствующей школе.