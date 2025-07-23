Россиянок хотят наказывать за браки с участниками СВО ради выплат
Общественник Резяпов призвал наказывать россиянок за фиктивный брак с бойцом СВО
Некоторые россиянки выходят замуж за военнослужащих ради выплат в случае их гибели. За подобные действия необходимо ввести уголовную ответственность. Об этом «Абзацу» сообщил председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.
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«Мы предлагаем разработать административную или даже уголовную ответственность за фиктивный брак с целью получения государственных выплат, связанных с участием в СВО. Аналогичный подход уже применяется к фиктивным бракам с мигрантами. Закрепить в законе, что денежные выплаты, полученные военнослужащим в связи с участием в СВО, а также компенсации по ранению или гибели являются его личной собственностью и не подлежат разделу в случае развода, если брак был заключён после 24 февраля 2022 года», — сказал Резяпов.
Также, по мнению общественника, следует установить критерии для получения выплат супругами: брак должен быть зарегистрирован не менее чем за год до гибели военного, а приоритет в выплатах должен отдаваться семьям с детьми или родителям погибшего, если брак был краткосрочным. Резяпов добавил, что необходимо создать систему проверки таких случаев, особенно если брак заключён, когда военный уже находился в зоне боевых действий.
Ранее Life.ru сообщал, что гражданские жёны погибших участников СВО смогут получать льготы при соблюдении ряда условий. Новый закон предусматривает предоставление льгот сожительницам военнослужащих при условии, что суд подтвердит их совместное проживание с бойцом в течение трёх лет до призыва, ведение общего хозяйства и наличие общего ребёнка. Исключение составляют случаи, когда военнослужащий или его партнёрша в этот период были в зарегистрированном браке с другими людьми.
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