Россиянок хотят наказывать за браки с участниками СВО ради выплат

Некоторые россиянки выходят замуж за военнослужащих ради выплат в случае их гибели. За подобные действия необходимо ввести уголовную ответственность. Об этом «Абзацу» сообщил председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.

«Мы предлагаем разработать административную или даже уголовную ответственность за фиктивный брак с целью получения государственных выплат, связанных с участием в СВО. Аналогичный подход уже применяется к фиктивным бракам с мигрантами. Закрепить в законе, что денежные выплаты, полученные военнослужащим в связи с участием в СВО, а также компенсации по ранению или гибели являются его личной собственностью и не подлежат разделу в случае развода, если брак был заключён после 24 февраля 2022 года», — сказал Резяпов.

Также, по мнению общественника, следует установить критерии для получения выплат супругами: брак должен быть зарегистрирован не менее чем за год до гибели военного, а приоритет в выплатах должен отдаваться семьям с детьми или родителям погибшего, если брак был краткосрочным. Резяпов добавил, что необходимо создать систему проверки таких случаев, особенно если брак заключён, когда военный уже находился в зоне боевых действий.