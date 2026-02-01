«В 2,5 раза дешевле»: В Госдуме призвали перейти на стройсберкассы вместо ипотеки

В России действует американская система покупки жилья при помощи ипотеки, однако есть более выгодные схемы приобретения квартиры, что будет в 2,5 раза дешевле для граждан. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Я напомню, что ипотека — это американская модель приобретения недвижимости через её залог. Есть европейская модель стройсберкасс, и мы давным-давно настаиваем их сделать. [Покупка жилья через] стройсберкассы обойдётся нашим гражданам примерно в 2,5 раза дешевле, чем ипотека», — пояснил он ТАСC.

Депутат отметил, что при существующих ставках и ценах на недвижимость ипотека превращается в «долговую кабалу», а многие не имеют возможности купить жильё даже таким способом. По его мнению, выходом могли бы стать стройсберкассы, которые являются кредитными организациями, где копятся деньги населения на получение жилья. Россиянам будет достаточно подписать целевой контракт и делать систематические взносы, к которым также будет начисляться госпремия.

Когда накопления составят 30 — 50% целевой суммы, то гражданин получит право на целевой жилищный наём по фиксированной заниженной ставке до 3% годовых, заключил Миронов. Он добавил, что аналогичный механизм уже опробовали в Европе, и он себя хорошо показал.

Ранее Life.ru писал, что альтернативой ипотеке может стать рассрочка от застройщика, которая обычно не предполагает процентов, но часто приводит к некоторому удорожанию самой квартиры. При выборе способа финансирования важно учитывать собственные финансовые возможности, сроки готовности жилья, цель покупки и стабильность дохода.