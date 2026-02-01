СК вычислил «корни» ударного беспилотника после атаки на Сартану
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Следственный комитет России предполагает, что при атаке на посёлок Сартана в ДНР украинские военные могли использовать беспилотник производства стран НАТО. Об этом РИА «Новости» рассказал сотрудник ведомства.
«На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолётного типа производства стран НАТО», — заявил представитель СК.
По данным агентства, удар пришёлся по частному сектору, несколько домов получили сильные разрушения. В настоящий момент оперативные службы устраняют последствия обстрела.
Напомним, в посёлке Сартана Донецкой Народной Республики в результате атаки ударного беспилотника погибли женщина и маленький ребёнок. Также был ранен семилетний ребёнок. От удара полностью разрушены три жилых дома.
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