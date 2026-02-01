Россия была бы довольна результатом СВО, лишив Украину выхода к Чёрному морю. Тогда боевые действия можно было бы останавливать, сказал профессор МГИМО, полковник внешней разведки Андрей Безруков в подкасте «Smarent Pro недвижимость».

По его мнению, Россия могла бы остановить боевые действия после лишения Украины выхода к Чёрному морю и взятия под контроль ряда важных городов, включая Запорожье, Харьков, Николаев и Кривой Рог. Полковник внешней разведки считает, что это позволит уничтожить военный, экономический и людской потенциал, способный в будущем создать угрозу.

«Тогда мы можем остановиться», — подчеркнул Безруков.

Он также добавил, что после завершения конфликта перед Россией встанет задача выстроить долгосрочную систему безопасности, условия для которой будет диктовать Москва.

Однако сейчас некоторые страны попросту не готовы к наступлению мира. Ранее глава МИД Эстонии заявил, что Евросоюз не разработал комплексный подход к ситуации после окончания украинского конфликта. При этом ЕС не видит никаких проблем в продолжении войны, а европейские власти продолжают саботировать мирный процесс по Украине.