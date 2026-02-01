ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 февраля, 16:05

Четыре человека ранены при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинский беспилотник атаковал гражданскую машину в селе Головчино Белгородской области, в результате удара ранения получили четыре мирных жителя. Автомобиль полностью сгорел. Информацией делится губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Двое мужчин находятся в тяжёлом состоянии: у одного травматическая ампутация ноги и проникающее ранение шеи, у второго — проникающее ранение брюшной полости. Одна женщина получила баротравму и ожог правой руки. Ещё у одной пострадавшей предварительно диагностировали баротравму», — уточнил чиновник.

Два бойца «Орлана» пострадали при ударе FPV-дрона под Белгородом
Два бойца «Орлана» пострадали при ударе FPV-дрона под Белгородом

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные атаковали ракетами территорию Белгорода, ранения получила одна мирная жительница. Женщину доставили в больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar