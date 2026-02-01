Четыре человека ранены при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал гражданскую машину в селе Головчино Белгородской области, в результате удара ранения получили четыре мирных жителя. Автомобиль полностью сгорел. Информацией делится губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Двое мужчин находятся в тяжёлом состоянии: у одного травматическая ампутация ноги и проникающее ранение шеи, у второго — проникающее ранение брюшной полости. Одна женщина получила баротравму и ожог правой руки. Ещё у одной пострадавшей предварительно диагностировали баротравму», — уточнил чиновник.