Четыре человека ранены при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинский беспилотник атаковал гражданскую машину в селе Головчино Белгородской области, в результате удара ранения получили четыре мирных жителя. Автомобиль полностью сгорел. Информацией делится губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Двое мужчин находятся в тяжёлом состоянии: у одного травматическая ампутация ноги и проникающее ранение шеи, у второго — проникающее ранение брюшной полости. Одна женщина получила баротравму и ожог правой руки. Ещё у одной пострадавшей предварительно диагностировали баротравму», — уточнил чиновник.
Ранее Гладков сообщил, что украинские военные атаковали ракетами территорию Белгорода, ранения получила одна мирная жительница. Женщину доставили в больницу.
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